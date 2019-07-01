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16:40, 1 июля 2019 344
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В ближайшие полтора года в Тульской области построят 19 детских садов

В ближайшие полтора года в Тульской области построят 19 детских садов

В понедельник, 1 июля, министр образования Тульской области Алевтина Шевелева проинспектировала строительство детского сада на улице Серебровской в Туле. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По словам исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства Александра Шляхина, готовность объекта составляет 75%. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, благоустройству территории. Садик рассчитан на 120 мест, 40 из них для детей до трех лет. Срок выполнения работ по контракту — 1 сентября 2019 года.

«В рамках нацпроекта „Демография“ до 2021 года в Тульской области введут в эксплуатацию 19 детских садов за счет средств федерального бюджета, региональной программы и внебюджетных источников. В первую очередь мы ориентированы на создание мест для детей в возрасте до трех лет», — сказала Алевтина Шевелева.

В этом году планируется закончить строительство двух детских садов в Туле, и по одному в Веневе, Новомосковске и Щекино.


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