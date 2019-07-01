У спасского села нашли два огнемета

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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 30 июня, у села Старый Киструс Спасского района обнаружил два боевых огнемета «Шмель». Их нашел местный житель, пишет издательство «
Известно, что мужчина наткнулся на закопанный в землю цинковый ящик, в котором лежали огнемета.
Прибывшие на место сотрудники ОМОН идентифицировали оружие.
«Перевозка была небезопасной, поэтому приняли решение уничтожить боеприпасы на месте. В районе 18:30 находку с соблюдением всех мер безопасности уничтожили накладным зарядом», — говорится в сообщении.
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