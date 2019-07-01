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20:34, 1 июля 2019 191
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У спасского села нашли два огнемета

У спасского села нашли два огнемета

Фото: Издательство «Пресса»

В воскресенье, 30 июня, у села Старый Киструс Спасского района обнаружил два боевых огнемета «Шмель». Их нашел местный житель, пишет издательство «Пресса».

Известно, что мужчина наткнулся на закопанный в землю цинковый ящик, в котором лежали огнемета.

Прибывшие на место сотрудники ОМОН идентифицировали оружие.

«Перевозка была небезопасной, поэтому приняли решение уничтожить боеприпасы на месте. В районе 18:30 находку с соблюдением всех мер безопасности уничтожили накладным зарядом», — говорится в сообщении.


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