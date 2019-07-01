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Неравнодушная тамбовская молодежь организовала сбор гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, которые находятся в чрезвычайной ситуации из-за наводнения. В первую очередь пострадавшим необходимы теплые вещи, кухонная утварь, продукты питания длительного пользования, бутилированная вода.
Добровольцы призывают всех неравнодушных граждан откликнуться и оказать посильную помощь.
В Тамбове сбор гуманитарной помощи будет осуществляться со 2 по 5 июля, с 8:30 до 17:30, по адресу ул. Советская, 130 (2 этаж, гуманитарный склад «Молодой Гвардии»). Сюда можно принести вещи и продукты питания, предметы первой необходимости. Сбор денежных средств осуществляется региональным отделением МГЕР в Иркутской области (карта руководителя реготделения Артем Булытович Ц., номер карты 6762 8018 9036 6146 09, в назначении перевода указать свой регион).
Все собранные вещи и средства отправят пострадавшим от наводнения.
Напомним, из-за наводнения в Иркутской области
Тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. По
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