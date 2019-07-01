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15:39, 1 июля 2019 90
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Тамбовская молодежь организовала сбор гуманитарной помощи для жителей Иркутской области

Тамбовская молодежь организовала сбор гуманитарной помощи для жителей Иркутской области

Неравнодушная тамбовская молодежь организовала сбор гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, которые находятся в чрезвычайной ситуации из-за наводнения. В первую очередь пострадавшим необходимы теплые вещи, кухонная утварь, продукты питания длительного пользования, бутилированная вода.

Добровольцы призывают всех неравнодушных граждан откликнуться и оказать посильную помощь.

В Тамбове сбор гуманитарной помощи будет осуществляться со 2 по 5 июля, с 8:30 до 17:30, по адресу ул. Советская, 130 (2 этаж, гуманитарный склад «Молодой Гвардии»). Сюда можно принести вещи и продукты питания, предметы первой необходимости. Сбор денежных средств осуществляется региональным отделением МГЕР в Иркутской области (карта руководителя реготделения Артем Булытович Ц., номер карты 6762 8018 9036 6146 09, в назначении перевода указать свой регион).

Все собранные вещи и средства отправят пострадавшим от наводнения.

Напомним, из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек, 97 госпитализированы.

Тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. По данным МЧС, погибли почти 200 голов скота и более 30 лошадей.

В области ввели режим ЧС.


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