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11:48, 1 июля 2019 126
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Суд обязал рязанскую организацию вернуть мэрии земельный участок

Суд обязал рязанскую организацию вернуть мэрии земельный участок

В Рязани удовлетворили иск зампрокурора области к горадминистрации, МКУ «Муниципальный центр торгов» и ООО «Церера». Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Суд постановил признать недействительным результат аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: улица Шевченко, дом №23.

Договор аренды земельного участка, заключенный между администрацией города Рязани и ООО «Церера» постановили признать недействительным, а также вернуть администрации Рязани земельный участок. Мэрию в свою очередь обязали вернуть ООО «Церера» задаток, внесенный для участия в торгах в размере 715 363 рубля.

Прокуратура доказала, что ответчики нарушили процедуру проведения аукциона, что повлекло нарушение публичных интересов городского округа Рязани.

Решение суда в законную силу не вступило.

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