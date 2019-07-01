Суд обязал рязанскую организацию вернуть мэрии земельный участок

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В Рязани удовлетворили иск зампрокурора области к горадминистрации, МКУ «Муниципальный центр торгов» и ООО «Церера». Об этом сообщил
Суд постановил признать недействительным результат аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: улица Шевченко, дом №23.
Договор аренды земельного участка, заключенный между администрацией города Рязани и ООО «Церера» постановили признать недействительным, а также вернуть администрации Рязани земельный участок. Мэрию в свою очередь обязали вернуть ООО «Церера» задаток, внесенный для участия в торгах в размере 715 363 рубля.
Прокуратура доказала, что ответчики нарушили процедуру проведения аукциона, что повлекло нарушение публичных интересов городского округа Рязани.
Решение суда в законную силу не вступило.
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