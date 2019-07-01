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12:04, 1 июля 2019 392
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С начала года троих матерей из Сараевского района лишили родительских прав

С начала года троих матерей из Сараевского района лишили родительских прав

С начала года в Сараевском районе родительских прав лишили троих женщин. Без матерей остались шестеро детей, сообщила пресс-служба райсуда.

Кроме того, еще троих местных жителей — одно мужчину и двух женщин — ограничили в родительских правах на троих детей.


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