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10:58, 1 июля 2019 145

Рязанские коммунисты призвали «жестко пресечь» попытку переноса памятника Ленину

Рязанские коммунисты призвали «жестко пресечь» попытку переноса памятника Ленину

Рязанские коммунисты выступили с резкой критикой инициативы о переносе памятника Ленину в Приокский. Ранее с такой идеей на заседании топонимической комиссии выступил местный краевед Игорь Канаев.

«Возвращение рязанских либерал-разрушителей к стремлению снести памятник Ленину на центральной площади Рязани — это не только очередное проявление беззакония. Это дикий цинизм, наглый вызов населению, сделанный накануне 150-летия со дня рождения Ленина — создателя первого в мире социалистического государства, и накануне 75-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне, — победы, в основе которой лежали невероятные по масштабам успехи в развитии социалистической экономики, обороны, социалистический патриотизм, дружба народов социалистического Отечества — СССР», — говорится в заявлении обкома КПРФ.

Коммунисты отметили, что это уже не первая попытка «наследников ельцинизма» убрать подальше памятник Ленину и переименовать площадь. По их словам, с 1997 года, «когда силами и средствами коммунистов и жителей города монумент был восстановлен, им приходится регулярно отбивать атаки капиталистов».

В КПРФ призвали руководство области «жестко пресечь очередную попытку убрать с центральной площади города памятник Ленину».

«Мы обращаемся к населению города Рязани и области: сколько можно терпеть эти надругательства? Развернем борьбу за формирование правительства народного доверия во главе с КПРФ — партией созидания, партией борьбы за честь нашей истории, нашей культуры, партией-защитницей нашего великого Отечества!» — заявили коммунисты.


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