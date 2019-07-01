Рязанские коммунисты призвали «жестко пресечь» попытку переноса памятника Ленину

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Рязанские коммунисты выступили с резкой критикой инициативы о переносе памятника Ленину в Приокский. Ранее с такой идеей на заседании топонимической комиссии выступил местный краевед Игорь Канаев.
«Возвращение рязанских либерал-разрушителей к стремлению снести памятник Ленину на центральной площади Рязани — это не только очередное проявление беззакония. Это дикий цинизм, наглый вызов населению, сделанный накануне 150-летия со дня рождения Ленина — создателя первого в мире социалистического государства, и накануне 75-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне, — победы, в основе которой лежали невероятные по масштабам успехи в развитии социалистической экономики, обороны, социалистический патриотизм, дружба народов социалистического Отечества — СССР», — говорится в
Коммунисты отметили, что это уже не первая попытка «наследников ельцинизма» убрать подальше памятник Ленину и переименовать площадь. По их словам, с 1997 года, «когда силами и средствами коммунистов и жителей города монумент был восстановлен, им приходится регулярно отбивать атаки капиталистов».
В КПРФ призвали руководство области «жестко пресечь очередную попытку убрать с центральной площади города памятник Ленину».
«Мы обращаемся к населению города Рязани и области: сколько можно терпеть эти надругательства? Развернем борьбу за формирование правительства народного доверия во главе с КПРФ — партией созидания, партией борьбы за честь нашей истории, нашей культуры, партией-защитницей нашего великого Отечества!» — заявили коммунисты.
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