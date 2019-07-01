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21:18, 1 июля 2019 187
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Рязанца приговорили к 11 годам строгого режима за продажу наркотиков

Рязанца приговорили к 11 годам строгого режима за продажу наркотиков

Ранее судимому рязанцу вынесли приговор за продажу наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского райсуда.

Известно, что мужчина попытался сбыть крупную партию запрещенных веществ с помощью интернета, действуя при этом в составе организованной группы.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, он полностью признаю свою вину.

По совокупности приговоров рязанцу назначили наказании в виде 11 лет заключения в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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