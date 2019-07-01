Рязанца приговорили к 11 годам строгого режима за продажу наркотиков

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Ранее судимому рязанцу вынесли приговор за продажу наркотиков. Об этом сообщила
Известно, что мужчина попытался сбыть крупную партию запрещенных веществ с помощью интернета, действуя при этом в составе организованной группы.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, он полностью признаю свою вину.
По совокупности приговоров рязанцу назначили наказании в виде 11 лет заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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