Рослякова вручила премию Уткина рязанским ученым. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В понедельник, 1 июля, почти сорок рязанских ученых получили премию по науке и технике имени Уткина, а также награды международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». Встреча прошла в здании правительства региона.
Первый зампред губернатора Рязанской области Анна Рослякова вручила награды представителям промышленных предприятий и вузов области. Она отметила разработчиков 29 инновационных проектов, которые стали лауреатами международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». Ученые получили восемь золотых, шесть серебряных и 15 бронзовых медалей.
«Разработки тех, кто сегодня присутствует в этом зале, востребованы и в фундаментальной науке, и в областях промышленности, здравоохранения, аграрного сектора, космической отрасли. Они получили высокую оценку не только нашего жюри, но и признание коллег на престижных международных и всероссийских площадках», — подчеркнула она.
Кроме того, Рослякова заявила, что правительство всегда будет поддерживать тех, кто готов вести серьезные исследования, искать перспективные разработки и реализовывать инновационные проекты.
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