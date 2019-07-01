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13:42, 1 июля 2019 768
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Рослякова вручила премию Уткина рязанским ученым. Фото

Рослякова вручила премию Уткина рязанским ученым. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 1 июля, почти сорок рязанских ученых получили премию по науке и технике имени Уткина, а также награды международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». Встреча прошла в здании правительства региона.

Первый зампред губернатора Рязанской области Анна Рослякова вручила награды представителям промышленных предприятий и вузов области. Она отметила разработчиков 29 инновационных проектов, которые стали лауреатами международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». Ученые получили восемь золотых, шесть серебряных и 15 бронзовых медалей.

«Разработки тех, кто сегодня присутствует в этом зале, востребованы и в фундаментальной науке, и в областях промышленности, здравоохранения, аграрного сектора, космической отрасли. Они получили высокую оценку не только нашего жюри, но и признание коллег на престижных международных и всероссийских площадках», — подчеркнула она.

Кроме того, Рослякова заявила, что правительство всегда будет поддерживать тех, кто готов вести серьезные исследования, искать перспективные разработки и реализовывать инновационные проекты.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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