Прокуратура потребовала организовать сбор ртутных ламп в Шацком районе

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Прокуратура провела проверку в сельских поселениях Шацкого района по факту соблюдения закона по обращению с отходами первого и второго классов опасности. Об этом сообщил
В Лесно-Конобеевском сельском поселении, а также еще в 16 муниципальных образованиях нашли нарушения — там не организовали сбор и не определили место для размещения ртутьсодержащих ламп.
В суд направили 17 исков. Их рассмотрели, требования прокуратуры организовать сбор опасных отходов удовлетворили в полном объеме.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.