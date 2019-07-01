При столкновении «Ауди» и «Фольксвагена» в Шиловском районе пострадали шестеро

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 30 июня, примерно в 17:00, в Шиловском районе на 103-м километре трассы «Ряжск-Касимов» столкнулись две иномарки, сообщила
По предварительнй информации, 36-летний житель Шилово, управляя Audi 100, не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого был 68-летний житель Московской области.
В результате аварии оба водителя, а также четверо пассажиров Volkswagen в возрасте 64-х, 37-ми, 6-ти и 2-х лет получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.
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