Под Рязанью столкнулись мотоцикл и «Форд», есть пострадавший

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В воскресенье, 30 июня, в Рязанском районе произошло ДТП. Об этом сообщил
В районе поворота на село Борисково столкнулись мотоцикл и Ford.
В результате аварии пострадал мотоциклист, его доставили в ОКБ с переломом ребра.
Известно, что в этот же день ДТП произошло на михайловской трассе, где столкнулись ВАЗ-2114 и Suzuki. Участники аварии серьезно не пострадали.
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