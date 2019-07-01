Под Липецком столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

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В субботу, 29 июня, в Елецком районе столкнулись две легковушки. Об этом сообщил
Авария произошла утром в 4:30 на трассе «Дон». По предварительным данным, 21-летний водитель Lada Granta нарушил дистанцию до движущейся впереди автомобиля Lada Kalina под управлением 49-летнего мужчины и столкнулся с ним.
В результате водитель и три пассажира Lada Granta, в том числе дети девяти и трех лет получили травмы.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.