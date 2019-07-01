От мечты к реальности. В Коломне построят новую школу

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VELLCOM group приступит к строительству новый школы на 500 мест в Коломне в течение двух недель. На реализацию нового проекта, который позволит ликвидировать вторую смену, правительство Московской области выделило 646 млн рублей. По плану школу необходимо сдать в августе 2020 года.
Школа в Коломне будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью 11 тысяч кв м с заасфальтированной территорией, игровой и спортивной площадкой на которой расположится открытый каток, круговая беговая дорожка, футбольное поле и здание тренировочного зала.
Все должно будет соответствовать современным требованиям: при входе пандусы, турникеты, система видеонаблюдения. В медицинском блоке: кабинет зубного врача, прививочный, процедурный кабинет с бактерицидными лампами, кабинет логопеда и психолога.
В школе также оборудуют специализированные учебные кабинеты: два кабинета иностранного языка, два кабинета информатики, помещения изучения технологий, столярная и слесарная, информационно-бибиотечный центр, актовый зал со сценой, кабинеты для занятий музыкой, в спортивных залах предусмотрена снарядная, раздевалки для мальчиков и девочек с душевыми и уборными.
Кроме того, в новой школе появится современная столовая и кухня, соответствующая требованиям Роспотребнадзора.
«Компания, которая пришла на объект, имеет достаточно богатый опыт в строительстве социальных учреждений, и мы будем лично следить за работами вместе с инициативной группой жителей», — отметил глава муниципалитета Коломенского городского округа Денис Лебедев.
Школа в Коломне будет не первой, построенной холдингом. Ранее VELLCOM group успешно завершил несколько проектов в Рязанской области.
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