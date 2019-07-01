На «ЭкоТусовке» рязанцам рассказали о раздельном сборе мусора и появлении Лесопарка

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 29 июня, «Под мостом» в Лесопарке прошел экологический фестиваль «ЭкоТусовка». Гостям и участникам рассказали, как правильно заниматься раздельным сбором мусора и в чем польза экологичных товаров.
На одной из площадок работал лекторий, где выступили преподаватели РГУ имени Есенина и представители Экологического рязанского альянса. Они рассказали о том, откуда в городе появился Лесопарк и что раньше было на территории Солотчи.
Рязанцы также посетили экологические мастер-классы по изготовлению и повторному использованию повседневных вещей, осмотрели выставку «Одноразовые и многоразовые вещи» и стали участниками тематических конкурсов.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.