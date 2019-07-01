Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:38, 1 июля 2019 186
 0    0

На «ЭкоТусовке» рязанцам рассказали о раздельном сборе мусора и появлении Лесопарка

На «ЭкоТусовке» рязанцам рассказали о раздельном сборе мусора и появлении Лесопарка

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 29 июня, «Под мостом» в Лесопарке прошел экологический фестиваль «ЭкоТусовка». Гостям и участникам рассказали, как правильно заниматься раздельным сбором мусора и в чем польза экологичных товаров.

На одной из площадок работал лекторий, где выступили преподаватели РГУ имени Есенина и представители Экологического рязанского альянса. Они рассказали о том, откуда в городе появился Лесопарк и что раньше было на территории Солотчи.

Рязанцы также посетили экологические мастер-классы по изготовлению и повторному использованию повседневных вещей, осмотрели выставку «Одноразовые и многоразовые вещи» и стали участниками тематических конкурсов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 372
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 38 066
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 466
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 991
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
17:23, 23 июня 2019 13 746
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум