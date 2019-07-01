Мэрия отчиталась о ремонте рязанских дворов

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 29 июня, в Рязани проверили качество ремонта дворов, который выполняют в рамках проекта «Комфортная городская среда». Члены выездного совещания осмотрели 12 дворовых территорий.
Около домов 26 и 28 по улице Комбайновой плиткой выложили тротуары, сделали ограждение игровой и спортивной зоны, провели озеленение. Однако проезжая часть пока остается без асфальта и просто посыпана щебенкой.
Во дворе дома 30 корпус 1 по улице Бирюзова планируют сделать дополнительные места для парковки, а у дома 15 по улице Станкозаводской и дома 3 по улице Космонавтов установили бордюры и начали укладку тротуарной плитки, подготовили площадку для игровой и спортивной зоны.
Около дома 41 по улице Высоковольтной выполнили большую часть благоустройства, осталось сделать покрытие на спортивной площадке, установить ограждение вокруг дома и завершить озеленение.
Проезжую часть у дома 12 по улице Черновицкой готовят к асфальтированию, а площадку — к установке игрового и спортивного оборудования.
Все замечания, озвученные во время выездного совещания, взяли на контроль ответственных подразделений.
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