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13:22, 1 июля 2019 77
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Мэрия отчиталась о ремонте рязанских дворов

Мэрия отчиталась о ремонте рязанских дворов

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 29 июня, в Рязани проверили качество ремонта дворов, который выполняют в рамках проекта «Комфортная городская среда». Члены выездного совещания осмотрели 12 дворовых территорий.

Около домов 26 и 28 по улице Комбайновой плиткой выложили тротуары, сделали ограждение игровой и спортивной зоны, провели озеленение. Однако проезжая часть пока остается без асфальта и просто посыпана щебенкой.

Во дворе дома 30 корпус 1 по улице Бирюзова планируют сделать дополнительные места для парковки, а у дома 15 по улице Станкозаводской и дома 3 по улице Космонавтов установили бордюры и начали укладку тротуарной плитки, подготовили площадку для игровой и спортивной зоны.

Около дома 41 по улице Высоковольтной выполнили большую часть благоустройства, осталось сделать покрытие на спортивной площадке, установить ограждение вокруг дома и завершить озеленение.

Проезжую часть у дома 12 по улице Черновицкой готовят к асфальтированию, а площадку — к установке игрового и спортивного оборудования.

Все замечания, озвученные во время выездного совещания, взяли на контроль ответственных подразделений.


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