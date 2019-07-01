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13:55, 1 июля 2019 105
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Липчанин пойдет под суд за кражу денег с банковской карты

Липчанин пойдет под суд за кражу денег с банковской карты

Липчанин пойдет под суд за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В пятницу, 28 июня, в полицию обратился 48-летний житель Липецка. Он сообщил, что с его банковской карты похитили десять тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемого — 31-летнего жителя города Грязи. Накануне он познакомился с потерпевшим в пивном баре, который отдал мужчине банковскую карту, чтобы тот купил алкоголь и продукты.

Подсудимый пришел в магазин, где купил обговоренные товары и снял десять тысяч рублей, которые позже потратил. Вернувшись к хозяину карты, он обнаружил его спящим, вложил в его карман банковскую карту и ушел, предварительно захватив купленные продукты.

Возбуждено уголовное дело. В случае если вину подозреваемого докажут, ему грозит до шести лет лишения свободы.


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