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18-летнего калужанина задержали при попытке продать крупную партию героина. Об этом сообщил
При личном досмотре оперативники изъяли два полиэтиленового свертка общей массой более трех граммов с веществом бурого цвета. В ходе обыска по месту жительства молодого человека правоохранители обнаружили и изъяли крупный полиэтиленовый пакет с аналогичным содержимым.
Согласно заключению эксперта-криминалиста, в свертках находилось наркотическое средство, содержащее в своем составе «героин», общей массой 70 граммов, что является крупным размером. По версии полицейских, данное вещество приготовлено подозреваемым для дальнейшего сбыта.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время гражданин заключен под стражу.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.