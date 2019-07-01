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16:44, 1 июля 2019 467
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Избили и утопили. Касимовцы получили 33 года колонии на двоих за убийство знакомого

Избили и утопили. Касимовцы получили 33 года колонии на двоих за убийство знакомого

Двоим касимовцам, которые в августе 2016 года избили и утопили своего знакомого, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что трое мужчин выпивали вместе. Во время застолья они поссорились, 27-летний и 31-летний осужденные избили 21-летнего подозреваемого. Пока тот был без сознания, злоумышленники вывезли его на реку и утопили.

Вину подозреваемых доказали. Их приговорили к 16 и 17 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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