Избили и утопили. Касимовцы получили 33 года колонии на двоих за убийство знакомого

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Двоим касимовцам, которые в августе 2016 года избили и утопили своего знакомого, вынесли приговор. Об этом сообщил
Известно, что трое мужчин выпивали вместе. Во время застолья они поссорились, 27-летний и 31-летний осужденные избили 21-летнего подозреваемого. Пока тот был без сознания, злоумышленники вывезли его на реку и утопили.
Вину подозреваемых доказали. Их приговорили к 16 и 17 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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