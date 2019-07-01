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Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 12. Об этом передает
Местонахождение еще девяти человек неизвестно.
По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей.
Режим ЧС
Мутко отметил, что около 300 семей уже получили первые выплаты. Всего денежную помощь должны получить 8,5 тысячи человек.
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