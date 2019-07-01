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19:52, 1 июля 2019 155
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Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 12

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 12

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 12. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко.

Местонахождение еще девяти человек неизвестно.

По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей.

Режим ЧС действует в регионе в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

Мутко отметил, что около 300 семей уже получили первые выплаты. Всего денежную помощь должны получить 8,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось о пяти жертвах наводнения.

Фото ГУ МЧС по Иркутской области


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