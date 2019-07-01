«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С 1 июля «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta. Об этом передает
Как уточнил собеседник, все версии, кроме Cross, подорожали на пять тысяч рублей.
Lada Vesta седан в базовой комплектации теперь обойдется в 599,9 тысячи, универсал — в 681,9 тысячи, а базовая Lada Granta — в 439,9 тысячи рублей.
Последний раз цены на весь модельный ряд повысились в начале года. Тогда повышение составило около 2,5-3% из-за увеличения НДС.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →За выходные в Рязани поймали почти 30 нетрезвых водителей
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.