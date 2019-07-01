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75 выпускников из Тульской области набрали максимальные результаты по ЕГЭ. Об этом написал
1 июля министр образования Тульской области Алевтина Шевелева на брифинге для СМИ сообщила об итогах государственной итоговой аттестации в 2019 году.
Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 5944 человек, 2042 выпускника (34,36%) получили высокие баллы (от 80 до 99). Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не получили 11 человек.
Средний балл по русскому языку — 72,94, что сопоставимо с результатами прошлого года. Средний балл по России — 69,5 баллов.
Математику базового уровня сдавали 2526 учащихся, получили «отлично» — 1046 (41,4%), получили «неудовлетворительно» — 60 (2,38%). Средний балл на ЕГЭ по базовой математике — 4,22.
Математику профильного уровня сдавали 3394 учащихся, получили высокий результат (от 80 до 99) — 283 человека (8,3%).
Традиционно наиболее востребованными предметами по выбору стали обществознание — 54,5%, физика — 24,97%, биология — 20,31%. Результаты по ним улучшились.
Абсолютный максимум за ЕГЭ (100 баллов) в 2019 году получили 75 экзаменационных работ: 43 по русскому языку, одна по литературе, девять по математике (профильный уровень), десять по химии, восемь по физике, одна по обществознанию и три по информатике и ИКТ.
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