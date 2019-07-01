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16:56, 1 июля 2019 118
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75 выпускников из Тульской области набрали максимальные результаты по ЕГЭ

75 выпускников из Тульской области набрали максимальные результаты по ЕГЭ

75 выпускников из Тульской области набрали максимальные результаты по ЕГЭ. Об этом написал сайт правительства региона.

1 июля министр образования Тульской области Алевтина Шевелева на брифинге для СМИ сообщила об итогах государственной итоговой аттестации в 2019 году.

Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 5944 человек, 2042 выпускника (34,36%) получили высокие баллы (от 80 до 99). Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не получили 11 человек.

Средний балл по русскому языку — 72,94, что сопоставимо с результатами прошлого года. Средний балл по России — 69,5 баллов.

Математику базового уровня сдавали 2526 учащихся, получили «отлично» — 1046 (41,4%), получили «неудовлетворительно» — 60 (2,38%). Средний балл на ЕГЭ по базовой математике — 4,22.

Математику профильного уровня сдавали 3394 учащихся, получили высокий результат (от 80 до 99) — 283 человека (8,3%).

Традиционно наиболее востребованными предметами по выбору стали обществознание — 54,5%, физика — 24,97%, биология — 20,31%. Результаты по ним улучшились.

Абсолютный максимум за ЕГЭ (100 баллов) в 2019 году получили 75 экзаменационных работ: 43 по русскому языку, одна по литературе, девять по математике (профильный уровень), десять по химии, восемь по физике, одна по обществознанию и три по информатике и ИКТ.


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