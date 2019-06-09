В Сочи столкнулись Два экскурсионных автобуса, пострадали 26 человек

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В Сочи столкнулись Два экскурсионных автобуса. Авария произошла на пересечении Старообрядческой и Таврической улиц, сообщает «
Первый автобус вез туристов на экскурсию по маршруту «Олимпийский парк — горный кластер». Второй — на Красную поляну.
По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что один автобус не уступил дорогу другому. В салоне первого находились 18 человек, в салоне второго — 20 человек.
Как пишет
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Из Краснодара в Сочи направлен вертолет санавиации, задействованы все медслужбы.
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В Сочи автобус с туристами попал в ДТП ⠀ По уточненным данным, сообщение о ДТП в Адлерском районе города Сочи на пересечении ул. Старообрядческая и ул. Таврическая поступило около 8:20. 48-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не предоставил преимущество в движении автобусу Yutong и выехал на перекресток, после чего произошло ДТП с последующим опрокидыванием Mercedes-Benz. ⠀ Кубанские врачи оказывают всю необходимую медпомощь пострадавшим при столкновении экскурсионных автобусов в Сочи По поручению губернатора задействованы все медицинские службы края. ⠀ На месте происшествия работало 19 бригад «скорой». В настоящее время за медпомощью обратилось 26 человек. Из них 23 – госпитализировано, в том числе трое детей. По поручению главы региона, к сочинским специалистам направлен из Краснодара вертолет санавиации с консультативной медицинской бригадой. ⠀ При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы. Также к оказанию помощи привлечены медицинские психологи. 🎥: CHP_SOCHI ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.