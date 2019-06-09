В понедельник в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 10 июня, в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Ночью без осадков. Днем в отдельных районах град.
Ветер днем юго-западный, 5-10 метров в секунду местами порывы до 13-18.
Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем +27, +32.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМосквичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион
|
cледующая новость →Рязанский пенсионер завоевал «бронзу» на чемпионате по компьютерному многоборью
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.