В ближайшие часы в Рязанской области ожидаются гроза, дождь и град

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Рязанское ГУ МЧС выпустило второе за сутки метеопредупреждение. Оно опубликовано на
По данным спасателей, в ближайший час на территории Рязанской области ожидаются местами грозы, кратковременные ливневые дожди, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.
Явления сохранятся до конца суток 9 июня.
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