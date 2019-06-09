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9:18, 9 июня 2019 3 254
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Стала известна дата следующей прямой линии с Владимиром Путиным

Стала известна дата следующей прямой линии с Владимиром Путиным

Стала известна дата прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА Новости.

Она пройдет 20 июня в 12:00.

Прямую линию покажут в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Прием вопросов начался с 8:00 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.


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