Стала известна дата следующей прямой линии с Владимиром Путиным

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Стала известна дата прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА
Она пройдет 20 июня в 12:00.
Прямую линию покажут в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
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