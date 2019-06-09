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15:26, 9 июня 2019 143
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Скопинца осудили за оскорбление инспектора ДПС

Скопинца осудили за оскорбление инспектора ДПС

Скопинца осудили за оскорбление полицейского. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что поздно вечером 28 февраля 2019 года в селе Корневое Скопинского района 45-летний подозреваемый, находясь в патрульном автомобиле сотрудников полиции, публично оскорбил инспектора ДПС. Мужчина был недоволен из-за того, что на него составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Жителя села оштрафовали и лишили «прав» за пьяную езду. Кроме того, суд назначил ему штраф за оскорбление представителя власти.


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