Скопинца осудили за оскорбление инспектора ДПС

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Скопинца осудили за оскорбление полицейского. Об этом сообщил
Установлено, что поздно вечером 28 февраля 2019 года в селе Корневое Скопинского района 45-летний подозреваемый, находясь в патрульном автомобиле сотрудников полиции, публично оскорбил инспектора ДПС. Мужчина был недоволен из-за того, что на него составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Жителя села оштрафовали и лишили «прав» за пьяную езду. Кроме того, суд назначил ему штраф за оскорбление представителя власти.
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