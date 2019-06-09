Самолет Air Astana сел в Москве из-за поломки на борту

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Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку по техническим причинам в Москве, пишет
Самолет выполнял рейс КС 154 по направлению Санкт-Петербург — Алма-Ата.
По данным авиаперевозчика, во время полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе № 1.
«Посадка самолета прошла в штатном режиме. Пассажиры находятся в терминале», — добавили в Air Astana.
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