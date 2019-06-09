На въезде в Рязань образовалась километровая пробка. Видео

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В воскрсенье, 9 июня, на въезде в Рязань со стороны Солотчи образовалась километровая пробка. Видео опубликовал rzn_life.
На момент публикации новости, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока машин на данном участке не превышает пяти километров в час.
Также на карте отмечено ДТП.
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