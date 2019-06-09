RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 9 июня, примерно в 20:00, на шести рязанских улицах отключили свет из-за аварии. Об этом RZN.info сообщили в МУП РГРЭС.
Электричества нет по следующим адресам:
В аварийно-диспетчерской службе уточнили, что ремонтно-восстановительные работы продлятся несколько часов.
«Восстановление электроснабжения планируется через три часа после отключения», — отметил диспетчер.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязани около полусотни журналистов провели одиночные пикеты за свободу Голунова. Фото
«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.