Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион

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Москвичка закрыла в своей квартире «мужа на час» из-за подозрения в краже. Об этом
30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Прибывший мастер попросил переодеться и приступил к покраске. А владелица квартиры заглянула в гардеробную и обнаружила, что с полки пропали часы Rolex за миллион рублей. В ответ на ее вопрос о том, куда делись часы, рабочий заявил, что ничего не брал.
Тогда женщина заперла его в квартире и вызвала полицейских. При виде сотрудников правоохранительных органов «муж на час» сознался в краже. Его задержали.
По факту возбудили уголовное дело.
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