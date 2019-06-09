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16:41, 9 июня 2019 84
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Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион

Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион

Москвичка закрыла в своей квартире «мужа на час» из-за подозрения в краже. Об этом сообщил «МК».

30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».

Прибывший мастер попросил переодеться и приступил к покраске. А владелица квартиры заглянула в гардеробную и обнаружила, что с полки пропали часы Rolex за миллион рублей. В ответ на ее вопрос о том, куда делись часы, рабочий заявил, что ничего не брал.

Тогда женщина заперла его в квартире и вызвала полицейских. При виде сотрудников правоохранительных органов «муж на час» сознался в краже. Его задержали.

По факту возбудили уголовное дело.


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