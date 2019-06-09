Эрнст рассказал о дальнейшей судьбе шоу «Голос. Дети»

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Первый канал не планирует закрывать музыкальное шоу «Голос. Дети». Об этом в интервью РИА
Напомним, ранее Первый канал
После этого телеканал
Фото Первого канала
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