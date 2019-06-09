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Американец выиграл в лотерею 530 миллионов долларов. Об этом написал
Счастливый билет был продали в пятницу, 7 июня, в Калифорнии.
Как объявили в субботу в лотереи Mega Millions, выигрышными стали номера 17, 19, 27, 40, 68 и 2.
Впрочем, если обладатель счастливого билета решит забрать выигрыш сразу, то его сумма, согласно правилам, сократится до $345,2 миллионов. Если же победитель будет претендовать на всю обозначенную сумму выигрыша, то ему придется согласиться на постепенные ежегодные выплаты в течение 30 лет.
Нынешний джек-пот является седьмым по величине в истории данной лотереи. Крупнейший выигрыш для отдельного билета — 1,537 миллиардов долларов.
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