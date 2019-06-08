Журналисту Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков

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Журналисту интернет-портала Meduza Ивану Голунову предъявлены обвинения в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, пишет
По вменяемой Голунову статье уголовный кодекс предусматривает наказание от 10 до 20 лет.
Чиков также сообщил, что приехавший к журналисту врач выявил у Голунова сотрясение мозга.
«У Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Нужен рентген и госпитализация», — написал правозащитник в своем Telegram-канале, сославшись на врача «Скорой помощи».
В субботу суд должен избрать Голунову меру пресечения.
Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве
По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Джулай рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции подтвердили, что восемь из девяти
Позже у главного здания МВД образовалась
Друзья и знакомые задержанного
Рязанские журналисты
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