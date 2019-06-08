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13:39, 8 июня 2019 261
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Журналисту Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков

Журналисту Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков

Журналисту интернет-портала Meduza Ивану Голунову предъявлены обвинения в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, пишет BBC News Русская служба со ссылкой на главу правозащитной ассоциации «Агора» Павла Чикова.

По вменяемой Голунову статье уголовный кодекс предусматривает наказание от 10 до 20 лет.

Чиков также сообщил, что приехавший к журналисту врач выявил у Голунова сотрясение мозга.

«У Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Нужен рентген и госпитализация», — написал правозащитник в своем Telegram-канале, сославшись на врача «Скорой помощи».

В субботу суд должен избрать Голунову меру пресечения.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Джулай рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции подтвердили, что восемь из девяти фотографий наркотиков сделаны не в квартире журналиста.

Позже у главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Рязанские журналисты проведут одиночные пикеты за свободу Ивана Голунова


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