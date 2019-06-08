Загоревшийся в центре Рязани мусор потушили два пожарных расчета

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В субботу, 8 июня, на улице Право-Лыбедской загорелся мусор. Возгорание рядом с бизнес-центром «Капитал» произошло примерно в 19:30.
На место выезжали два пожарных расчета. Они справились с огнем за считанные минуты.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.