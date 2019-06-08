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19:43, 8 июня 2019 148
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Загоревшийся в центре Рязани мусор потушили два пожарных расчета

Загоревшийся в центре Рязани мусор потушили два пожарных расчета

В субботу, 8 июня, на улице Право-Лыбедской загорелся мусор. Возгорание рядом с бизнес-центром «Капитал» произошло примерно в 19:30.

На место выезжали два пожарных расчета. Они справились с огнем за считанные минуты.


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