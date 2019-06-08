В воскресенье в Рязанской области ожидается дождь и гроза. Прогноз погоды

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Синоптики рассказали о погоде на воскресенье, 9 июня. Прогноз опубликовали на
Днем в отдельных районах ожидается кратковременный дождь и гроза. Ночью без осадков.
Ветер южный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 15.
Температура воздуха по области ночью +12, +17 градусов, днем +28,+33.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.