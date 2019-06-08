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В Рязанской области введут электронную сертификацию на молочную продукцию, сообщил
По словам и.о. начальника главного управления ветеринарии Вячеслава Губарева, сертификация создали для того, чтобы обеспечить прослеживаемость товаров «от фермы и до прилавка».
«Это позволит не допускать на рынок фальсифицированную и недоброкачественную продукцию, а также в целом усилить продовольственную безопасность», — сказал руководитель ведомства.
Так, с 1 июля 2019 года ветеринарные сертификаты в электронном виде понадобятся на сгущенное молоко, сливки, сыры и сливочное масло. С 1 ноября — на всю молочную продукцию промышленной выработки.
В ближайшее время в регионе организуют горячую линию для консультирования потребителей и производителей по вопросам введения электронной ветеринарной сертификации.
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