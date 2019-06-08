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11:03, 8 июня 2019 486
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В Рязанской области введут электронную сертификацию на молочную продукцию

В Рязанской области введут электронную сертификацию на молочную продукцию

В Рязанской области введут электронную сертификацию на молочную продукцию, сообщил сайт регионального правительства.

По словам и.о. начальника главного управления ветеринарии Вячеслава Губарева, сертификация создали для того, чтобы обеспечить прослеживаемость товаров «от фермы и до прилавка».

«Это позволит не допускать на рынок фальсифицированную и недоброкачественную продукцию, а также в целом усилить продовольственную безопасность», — сказал руководитель ведомства.

Так, с 1 июля 2019 года ветеринарные сертификаты в электронном виде понадобятся на сгущенное молоко, сливки, сыры и сливочное масло. С 1 ноября — на всю молочную продукцию промышленной выработки.

В ближайшее время в регионе организуют горячую линию для консультирования потребителей и производителей по вопросам введения электронной ветеринарной сертификации.


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