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Фото: Pixabay.com
Рязанское правительство предупредило жителей региона об аномальной жаре. Среднесуточная температура воздуха будут превышать климатическую норму на семь градусов. Такая погода продержится по 11 июня.
Из-за жары возрастет вероятность возникновения природных пожаров.
«Жителям региона рекомендовано соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, запрет на посещение лесов, также разведение костров и проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений», —
При обнаружении природного пожара рязанцев просят быть осторожными и незамедлительно вызвать пожарных.
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