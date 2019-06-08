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11:41, 8 июня 2019 1 062
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Рязанские журналисты проведут одиночные пикеты за свободу Ивана Голунова. Присоединиться может любой желающий 2

Рязанские журналисты проведут одиночные пикеты за свободу Ивана Голунова. Присоединиться может любой желающий

В воскресенье, 9 июня, в Рязани пройдут одиночные пикеты против уголовного преследования журналиста-расследователя издания «Медуза» Ивана Голунова.

Место проведения пикетов — площадь Ленина, со стороны памятника. Начало — в 18.00.

Форма проведения: граждане, поддерживающие требование одиночного пикета, поочередно стоят с плакатом на площади, плакат передается в свернутом виде новому участнику каждые 10 минут.

Все, кто хочет поддержать Ивана Голунова, выразить протест преследованию журналиста, могут подходить к указанному времени на площадь Ленина.

На данный момент проводить одиночные пикеты намерены:

  • главный редактор Рязанского городского сайта RZN.info Наталья Смольянинова;
  • редактор Рязанского городского сайта RZN.info Андрей Дубницкий;
  • корреспондент Рязанского портала Ya62.ru Дарья Копосова;
  • главный редактор Интернет-газеты «Вид сбоку» Константин Смирнов;
  • главный редактор Рязанского бюро «Новой газеты» Алексей Фролов;
  • корреспондент Межрегионального интернет-журнала «7×7» Екатерина Вулих;
  • выпускающий редактор Интернет-газеты «Вид сбоку» Марина Смирнова;

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Джулай рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции подтвердили, что восемь из девяти фотографий наркотиков сделаны не в квартире журналиста.

Позже у главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

Фото со страницы Facebook Ивана Голунова


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