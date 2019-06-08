Рязанские журналисты проведут одиночные пикеты за свободу Ивана Голунова. Присоединиться может любой желающий

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В воскресенье, 9 июня, в Рязани пройдут одиночные пикеты против уголовного преследования журналиста-расследователя издания «Медуза» Ивана Голунова.
Место проведения пикетов — площадь Ленина, со стороны памятника. Начало — в 18.00.
Форма проведения: граждане, поддерживающие требование одиночного пикета, поочередно стоят с плакатом на площади, плакат передается в свернутом виде новому участнику каждые 10 минут.
Все, кто хочет поддержать Ивана Голунова, выразить протест преследованию журналиста, могут подходить к указанному времени на площадь Ленина.
На данный момент проводить одиночные пикеты намерены:
Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве
По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Джулай рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции подтвердили, что восемь из девяти
Позже у главного здания МВД образовалась
Друзья и знакомые задержанного
Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.
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