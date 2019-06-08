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Рязанские молочные продукты получили «Знак качества». Об этом сообщило Роскачество.
Обладателями наград стали творог (9%) и сметана (20%) марки «Амка».
По итогам лабораторных испытаний эти товары подтвердили свое соответствие стандартам, которые предъявляют повышенные требования к качественным характеристикам продукции.
Теперь эти продукты войдут во всероссийскую программу продвижения в федеральных и региональных торговых сетях.
Роскачество уже завершило веерные исследования 116 категорий товаров. Из более чем 4475 исследованных товаров 236 получили российский «Знак качества».
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