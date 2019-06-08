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Рязанец организовал подпольный игровой клуб. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.
По данным следствия, в период с марта по апрель 2019 года в нежилом помещении, расположенном в одном из домов по проезду Речников, 37-летний мужчина для того, чтобы заработать проводил азартные игры с использованием оборудования. В зале заведения было размещено десять игровых автоматов.
В ограниченный круг клиентов заведения входили знакомые подозреваемого, которые пропускались в зал «конспиративно».
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и суммы полученного дохода. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили следователи.
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