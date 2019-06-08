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Из-за ремонта моста временно перенесли проезд к деревне Юрасово. Об этом сообщил
Работы проведут с 7 июня по 1 октября 2019 года.
Альтернативный проезд к населенному пункту организовали рядом с ремонтируемым мостом.
Для аварийных и экстренных служб проезд разрешен через коттеджный поселок «Караси».
Планируется, что движение по участку возобновится до 1 сентября.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.