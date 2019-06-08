Из-за аномальной жары в Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 8 июня, в Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщили на
По данным синоптиков, на территории области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов и более выше климатической нормы.
Потенциально опасной погода также будет в нескольких регионах ЦФО.
Напомним, «оранжевый» — четвертый из пяти возможных уровней. «Красный» уровень предполагает стихийные бедствия и разрушения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →«Перекресток» начнет продавать еду в долг
RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.