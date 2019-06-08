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16:13, 8 июня 2019 122
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Децлу посмертно дали премию «Муз-ТВ»

Децлу посмертно дали премию «Муз-ТВ»

Рэперу Децлу (Кириллу Толмацкому) посмертно дали специальную награду «Муз-ТВ» за вклад в развитие хип-хопа. Об этом сообщил сайт премии.

Напомним, Децл умер в начале февраля на 36-м году жизни. Ему стало плохо после концерта в Ижевске.

Толмацкий скончался от острой сердечной недостаточности. Позже Отец Децла рассказал о врожденной болезни сына.

Фото группы «Децл aka Le Truk»


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