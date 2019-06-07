В Тамбовской области столкнулись «Ниссан» и «семерка», пострадали трое

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В четверг, 6 июня, в 23:45, на улице 8 Марта в районе дома №3 города Рассказово столкнулись Nissan Qashqai и «ВАЗ 2107». Об этом сообщили в
Водитель «семерки» при повороте налево столкнулся с иномаркой, за рулем которой была женщина.
В результате аварии пострадали водитель «ВАЗ 2107» и его пассажир, а также пассажир автомобиля Nissan.
Они получили телесные повреждения. Пострадавших на «скорой» увезли в больницу.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.