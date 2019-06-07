В субботу в Рязанской области ожидается до +33 градусов. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В субботу, 8 июня, в Рязанской области ожидается до +33 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов.
По данным синоптиков, дождя не будет.
Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.