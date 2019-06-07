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В Соколовке отремонтируют дорогу. Об этом сообщил
В пятницу, 7 июня, и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан. В числе вопросов, которые были рассмотрены в ходе приема, — ремонт дорог, вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.
Местные жители отметили, что на улице 1-я Прудная возле сквера «Сокол» поселка Соколовка требуется ямочный ремонт.
По поручению Елены Сорокиной, участок дороги от улицы Связи до улицы 1-й Прудной включен в план мероприятий по заделке выбоин в асфальте на текущий год.
Работы по ямочному ремонту дорожного полотна завершат до 1 сентября.
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