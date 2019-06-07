В Шиловском районе нашли и взорвали восемь артиллерийских снарядов. Видео

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В Шиловском районе нашли взорвали восемь артиллерийских снарядов. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.
Местные жители обнаружили в поле «предмет, похожий на боеприпас». Приехавшие взрывотехники извлекли из земли еще семь снарядов.
«Снаряды представляли опасность и подлежали уничтожению», — уточнили в Росгвардии. — Сотрудники ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили боеприпасы на месте накладным зарядом".
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