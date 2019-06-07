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В Рязанском районе отключат газ. График опубликовали на сайте муниципалитета.
Отключение связано с ремонтными работами по очистке от механических примесей газопровода. Из-за этого подачу газа приостановят предприятиям и населению.
График:
Напомним, в Рязани на восьми улицах
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