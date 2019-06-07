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8:12, 7 июня 2019 1 186
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В Рязанском районе отключат газ. График

В Рязанском районе отключат газ. График

В Рязанском районе отключат газ. График опубликовали на сайте муниципалитета.

Отключение связано с ремонтными работами по очистке от механических примесей газопровода. Из-за этого подачу газа приостановят предприятиям и населению.

График:

  • С 8:00 14 июля до 17:00 22 июля: Поляны, Дубровичи, Мурмино, Алеканово, Агро-Пустынь, Заокское, Коростово, Шумашь, Долгинино, Варские, Красный Восход, Семкино, Казарь, Гнетово, КП Снегири, Заборье, Солотча, Приозерный, Полково, Ласково, Ласковский, Картаносово, Передельцы, Лопухи, Требухино, Деулино.
  • С 8:00 5 августа до 16:00 10 августа: Поляны, Дубровичи, Мурмино, Алеканово, Агро-Пустынь, Заокское, Коростово, Шумашь, Долгинино, Варские, Красный Восход, Семкино, Казарь, Гнетово, КП Снегири.

Напомним, в Рязани на восьми улицах отключат газ.


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