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Фото: Pixabay.com
В сапожковской больнице у медсестры украли кошелек. Об этом
Кошелек с двумя банковскими картами пропал из комнаты, где собирается персонал. Пока полицейские выяснял, кто мог совершить кражу, на телефон медсестры начали поступать сообщения о попытках снять наличные в разных частях поселка. По записям камер видеонаблюдения у банкоматов оперативники установили подозреваемого. Им оказался 15-летний житель Сапожка. Юношу ранее привлекали к уголовной ответственности за хищение.
«Тогда суд, учитывая нежный возраст злоумышленника, назначил наказание, не связанное с лишением свободы», — уточнили в полиции.
У молодого человека изъяли похищенные банковские карты. Деньги с них он не смог снять.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.