В пятницу и выходные в Рязани пройдут масштабные рейды против пьяных водителей

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В пятницу и выходные, с 7 по 9 июня, в Рязани пройдут масштабные рейды против пьяных водителей. Об этом написал
Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, а также грубо нарушающих ПДД.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.